Комитет по нацбезопасности обязал штаб ООС докладывать о ситуации на Донбассе

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за решение обязать штаб операции Объединенных сил информировать народных депутатов о ситуацию на Донбассе. Об этом сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета по нацбезопасности Ирина Верещук, передает РБК-Украина.

По ее словам, отныне, начиная с понедельника, 24 февраля, члены комитета будут ежедневно получать от пресс-центра ООС информацию о ходе событий на Донбассе.

«То есть штаб ООС будет информировать каждого члена комитета, чтобы мы имели самую полную и самую объемную информацию. Чтобы потом не было распространения слухов. Понятно, что и против нас и депутатов ведется гибридная война. Значит, мы учимся на ошибках и будем более ответственными за слова», – заявила Верещук.

Так, заседание комитета по заслушиванию информации от Генштаба Вооруженных сил относительно эскалации на Донбассе проходило в закрытом режиме.

«Я поняла, что это действительно была атака врага. Она была спланирована. Тем не менее, те вопросы, которые возникали у членов комитета, требуют более детального и углубленного изучения. Нам было предложено обратиться единолично. То есть в персональном порядке и письменно, ведь информация является закрытой», – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины создали рабочую группу для расследования обстрела Донбасса со стороны незаконных вооруженных формирования (НВФ) 18 февраля 2020 года.

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.