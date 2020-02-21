Минобороны Украины закупит ракетные комплексы на 2,4 млрд грн

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд грн. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн.

«В частности, в 2020 году спланировано завершения разработки с проведением государственных испытаний комплексов «"Нептун"» и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия их на вооружение будет осуществлена ​​закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд грн с учетом государственных гарантий», – сказано в сообщении.

Кроме того, уточнили в Минобороны, сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция программы сейчас проходит внешнее согласование.

В ведомстве напомнили, что 18 февраля 2020 года Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) принят государственный оборонный заказ на 2020 год (ГОЗ), которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, предусмотрены мероприятия на общую сумму 21,25 млрд грн.