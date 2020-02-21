В Мариуполь прибыл первый белорусский троллейбус (Фото)

В Мариуполь (Донецкая обл.) доставлен первый из 72 троллейбусов в рамках реализации совместного проекта Мариупольского городского совета и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба горсовета.

Уточняется, что первая партия, которая прибудет в город, составляет 12 единиц. Это позволит укомплектовать существующие маршруты и создать новые. Планируется вывести троллейбусы до конца марта. Таким образом, жители смогут получить комфортный муниципальный сервис.

Троллейбус оборудован системой кондиционирования, установлены датчики пассажиропотока и камеры видеонаблюдения. В салоне установлены комфортные сиденья польского производства.

По словам директора департамента транспорта и связи Василия Клата, первая партия троллейбусов будет разделена на три маршрута. В первую очередь, планируется создать новый маршрут № 17. Другие троллейбусы разделятся между существующими маршрутами № 2 и 12.

Согласно графику поставки, 72 единицы троллейбусов будут прибывать в Мариуполь до конца третьего квартала 2020 года. Таким образом, парк МТТУ будет насчитывать: 100 единиц автобусов, 94 единицы троллейбусов и 69 единиц трамваев.