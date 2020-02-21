Грозил взорвать гранату в многоэтажке: Жителя Донетчины взяли под стражу

В Донецкой области взяли под стражу жителя Бахмутского района, который угрожал взорвать гранату в подъезде жилого дома. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Краматорским городским судом согласовано ходатайство Краматорского местной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей мужчине, чьи незаконные действия едва не привели к трагическим последствиям», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в декабре 2019 года злоумышленник купил у неизвестного лица оборонительную осколочную гранату Ф-1, которую хранил дома в селе Новолуганское Бахмутского р-на без предусмотренного законом разрешения.

Позже, 14 февраля этого года мужчина с гранатой в кармане приехал на общественным транспорте в Краматорск, где в подъезде многоэтажки пытался пообщаться со знакомой женщиной. Когда она вызвала на место происшествия полицию, злоумышленник стал угрожать совершить взрыв.

Как уточнили в прокуратуре, полицейские изъяли у злоумышленника боеприпас. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, то есть, в хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Продолжается досудебное расследование. Санкция ч. 4 ст. 296 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, и санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.