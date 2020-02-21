Раздавал землю природного парка под строительство: В Донецкой области будут судить чиновника

В Донецкой области будут судить должностное лицо, халатность которого стоила государству изъятия из собственности части Азовского побережья.

Как сообщает прокуратура Донецкой области, направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины в отношении должностного лица отдела Госгеокадастра в Мангушском районе Донецкой области.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2010 года чиновник, ненадлежащим образом исполняя служебные обязанности, подписал двум гражданам для строительства и обслуживания жилых домов государственные акты на право собственности на земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании Государственного предприятия «Приазовское лесное хозяйство» и которые входят в состав Национального природного парка «Меотида».

На основании указанных «сделок» из государственной собственности незаконно выбыли два земельных участка на побережье Азовского моря, общей площадью 0,30 га и стоимостью 1 млн 320 тыс грн.

Максимальное наказание за указанные действия – 5 лет лишения свободы.