В ООН осудили насилие, проявленное к эвакуированным из Уханя в Украину

Представительство ООН в Украине сделало заявление по поводу протестов из-за размещения эвакуированных из Уханя граждан. Соответствующее заявление размещено на странице представительства в Facebook.

«Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину», – говорится в сообщении.

ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация. «Мы продолжаем поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19. В нашем раздробленном и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, которая дает странам возможности работать вместе ради общего дела. В прошлом, в ситуациях со вспышками болезней, страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому, сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмации», – сказано в заявление.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В этот же день, 20 февраля, в поселке Новые Санжары, куда эвакуировали украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае, вспыхнули акции протеста.