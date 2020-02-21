Депутаты будут расследовать наступление НВФ возле Золотого

В Верховной раде Украины создали рабочую группу для расследования обстрела Донбасса со стороны незаконных вооруженных формирования (НВФ) 18 февраля 2020 года. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает « РБК – Украина ».

По его словам, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны приняли решение пригласить человека, который непосредственно был в том районе, чтобы доложить со всеми подробностями. «Мы пригласили генерала Наева, он нам объяснил много дополнительных деталей, но мы еще решили создать такую закрытую группу… Там есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Мы решили создать рабочую группу. Те люди, которые хотят войти от комитета, имеют доступ к гостайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить эту информацию», – отметил он.

По его словам, в рабочую группу будут входить народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность Михаил Забродский, нардеп от «Слуги народа» Игорь Герасименко, нардеп от «Голоса Роман Костенко. «Группа будет работать таким образом: направляем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, материалы будут анализировать, после чего будет финальный доклад на комитете», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля на Луганщине незаконные вооруженные формирования «ЛНР» пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, члены НВФ «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня» ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.