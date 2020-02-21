Фонд Бориса Колесникова открыл первую в Украине медицинскую аудиторию виртуальной реальности (Фото)

Сегодня, 21 февраля, Фонд Бориса Колесникова открыл в Институте биологии и медицины Киевского национального университета им. Т. Шевченко медицинскую аудиторию виртуальной реальности. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Первая в Украине аудитория виртуальной реальности будет использоваться для занятий по анатомии. «У студентов появилась возможность сочетать лекции и практические уроки с применением VR-систем – комплексом технических средств, которые погружают в виртуальную среду. Таким образом, юные медики будут изучать строение и свойства органов человека, находясь внутри них», ­– говорится в сообщении.

Аудиторию оснастили очками виртуальной реальности Huawei и Oculus Rift S, смартфонами, наушниками Google, компьютерами, интерактивными панелями, сетевым оборудованием и сервером общей стоимостью 820 тыс. грн. Новый учебный класс не только оптимизирует деятельность преподавателей и студентов, но и вскоре преобразит отечественную систему образования.

«Уверен, что постепенно метод обучения с применением технологий виртуальной реальности станет основным инструментом в образовании украинских школьников и студентов, дополнительной возможностью использования новых технологий, повышения интереса к учебным предметам. Сегодня мы сделали подарок в виде современной дорогой аудитории ведущему университету Украины, а в ближайшее время передадим ему медицинские многофункциональные тренажеры, симуляторы, имитаторы и учебные манекены стоимостью 1,6 млн грн. для занятий по анатомии», ­– рассказывает Борис Колесников.

В IT-лаборатории уже прошли первые занятия. «И наши студенты, и преподаватели остались в восторге от возможности наглядного изучения десятков медицинских дисциплин с имитацией проведения тысяч операций каждым студентом индивидуально. Шаг за шагом мы двигаемся от высоких технологий в обучении к вершинам профессионализма в будущем», – говорит ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Леонид Губерский.