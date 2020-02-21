Выборы по всей Украине, с Донбассом включительно, приведут к легитимизации «Л-ДНР», – эксперт

Проведение местных выборов в 2020 году на всей территории Украины, включая неподконтрольную территорию Донбасса, приведет к легитимизации «Л-ДНР». Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, передает «Укринформ».

«Не следует исключать возможности проведения местных выборов так, как это представляет власть, на всей территории (Украины, – ред.), в том числе на оккупированных территориях. Но это скорее плохая, чем хорошая новость. Потому что можно быть очень сильным оптимистом, но если есть хоть немного здравого смысла, то понятно, что время, оставшееся до проведения выборов, не позволяет обеспечить достаточные условия безопасности для проведения выборов, и тем более на тех условиях, которые выставляют по украинскому законодательству: участие украинских партий, журналистов, международных обозревателей. Плюс динамика первых двух месяцев этого года только подтверждает подобные выводы», – заявил Мельник.

Объясняя почему не следует исключать сценарий проведения выборов на всей территории Украины, эксперт отметил, что сейчас очень популярно в новой власти ориентироваться на достижение результата, несмотря на средства, которыми он достигается, и не имея четкого представления о механизме реализации проекта.

«К чему это может привести? Прежде всего эти выборы не будут иметь ничего общего с украинским законодательством, международными стандартами, и главная угроза заключается в том, что ключевое в этом – это решение украинских властей – согласие на проведение таких выборов», – пояснил эксперт.

Мельник выразил опасение, что в случае проведения таких выборов «международные партнеры выразят беспокойство и при этом все же одобрят произошедшее».

«Что мы получим в результате? Мы получим то, чего так упорно избегали, – легитимизацию так называемых представителей так называемых "Л-ДНР"», – отметил Мельник.