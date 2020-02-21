Ему аплодировали в США, а принц Гарри жал руку: Чего достиг боец ВСУ, которому ампутировали конечности

Вадим Свириденко, медик 128-й бригады, который был ранен возле Дебальцево (Донецкая обл.), после чего по дороге в Артемовск (после переименования – Бахмут, Донецкая обл.) его машина подорвалась на мине, и ему пришлось ампутировать все четыре конечности, сегодня занимает должность Уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий. В его обязанности входит помогать тем, кто оказался в подобной ситуации. О его истории, о том, как не сдаваться, и о буднях чиновника Свириденко рассказал в интервью «Голосу України».

«На самом деле моя история – это волонтеры. Когда я после Днепра попал в киевский госпиталь, ко мне приезжали люди фактически со всего мира. Были из европейских стран, из Канады, Америки. Очень много приходило киевлян. Как-то навестили пенсионеры, и когда я, понимая, какие у них пенсии, попытался отказаться от собранных средств, они категорически заявили, что этим я их обижу. Конечно, большая поддержка была от семьи. А вот один из ватников-врачей как-то сказал: "Ну что, если бы знал, что останешься вот так – без рук, без ног, пошел бы на эту непонятную войну?". На что я ответил: "Пошел бы, ведь это моя Родина, на которую напал враг". Больше он ко мне не подходил. Ситуации были разные, но добро всегда побеждало. А вообще, здесь надо учитывать и свои возможности, и свое желание, и поддержку друзей и родных, и государственные программы», – рассказал Вадим Свириденко.

Но если говорить о конкретной ситуации, отмечает Вадим, то государственных программ тогда фактически не было, ему просто повезло попасть в программу Пентагона. Он с друзьями по несчастью, кстати, еще двумя Вадимами – Довгоруком и Мазниченко, у которых соответственно были тройная и двойная ампутации, отправились в Америку. Там ребятам поставили современные протезы и фактически с нуля научили себя обслуживать. «Тогда Пентагон предоставил места для наших раненых и в течение восьми месяцев мы проходили там восстановление. Я только там понял, что такое настоящая реабилитация. Американцы никогда никого не бросают. Там есть реабилитационные центры, есть закон, есть специалисты и качественная медицина. Дома со мной занимался на волонтерских началах бывший воин-афганец, но мировая реабилитационная наука давно пошла вперед. Поэтому в Штатах после протезирования меня фактически научили, как не зависеть от окружающих. На самом деле то, что я увидел там, произвело огромное впечатление, и я решил идти дальше. Вообще я сорвал джекпот на войне и сорвал джекпот после», – считает украинский воин.

После реабилитации Вадим Свириденко начал готовиться к «Играм Непокоренных». Говорит, очень помогало то, что до войны он немного занимался спортом. Словом, упорство и сила воли сделали свое. А дальше была встреча с принцем Гарри, его пожатие руки, это тоже определенный стимул.

Теперь Вадим как Уполномоченный президента старается привлечь как можно больше своих побратимов к такому методу восстановления. Говорит, спорт и физические нагрузки – это мотиватор, как найти себя и начать все заново. И уже на государственном уровне он старается делать все, чтобы в стране открывались новые реабилитационные центры, работали программы по восстановлению и т. п. «Когда я заступил на должность, понял, что нужно менять фактически все, и в первую очередь мы взялись за спорт. У нас появились "Игры Героев", мы участвуем в международных соревнованиях. Но это только соревнования, а должна быть система, реабилитация через спорт должна стать государственной программой. Сейчас государство может гордиться тем, что и у нас появились центры, где предоставляют профессиональную помощь. Так, под Киевом, в Ирпене, наши воины могут пройти очень достойную реабилитацию. Недавно открылся реабилитационный центр в Клеванском госпитале, что на Ровенщине. Он уникален тем, что здесь лечатся и проходят реабилитацию после тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм. Государство вложило в создание такого учреждения 28 миллионов гривен. Есть еще много частных инициатив, в частности, известных братьев Кузьминых, и это вселяет надежду. Поэтому восстановление через спорт, физические и психологические занятия очень важно. И хорошо, что это поняли и наши депутаты, и чиновники. В целом на разные программы было выделено существенное финансирование», – рассказал Свириденко.

Но в целом с реабилитацией, делится Вадим, не все так однозначно, ведь одним протезированием не обойтись, а законодательная база часто не выдерживает критики. Так, например, закон о реабилитации у нас еще советских времен. И это притом, что система реабилитации при современных травмах требует совсем других подходов.

«Сейчас работа над законодательным актом фактически на финальной стадии. Над ним серьезно работали специалисты, он прошел обсуждение в общественной среде. Таким образом, надеемся, что в ближайшее время законопроект появится в Верховной Раде и народные избранники его примут. После этого государство сможет выделить средства на масштабную программу», – резюмирует Вадим Свириденко.

На вопрос, что можно пожелать всем тем, кто прошел ад войны, кто утратил веру, Вадим ответил: «Совет только один – не сдаваться. Я часто говорю, что я – продукт современной реабилитации, смотрите на меня и делайте так, как я. Что еще пожелать? Найти себе занятие. Это могут быть спорт, общественная работа, помощь и общение с другими людьми. В конце концов, если вы прикованы к коляске, можно шить, вышивать, мастерить, но точно не останавливаться! Чтобы человек взял за правило: я могу сделать все сам. И самое главное – это правило должно быть у каждого в голове. Без этого – никак. И, конечно, обращаюсь к родным: ваша поддержка очень важна, будьте рядом. Если же говорить о поддержке на государственном уровне, хотелось бы иметь ее больше от всех министерств, а не только спихивать все на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, как это происходит сейчас. Ведь это общегосударственная проблема и решать ее можем только вместе. В последнее время у нас очень мало показывают воинов. Программ о ветеранах на радио, телевидении вообще не существует. Потому и возникают разочарование и безразличие общества, а с ними – и разочарование самих защитников. Если же смотреть масштабно, то мы либо создаем сильное государство, либо становимся на колени. Я на колени не собираюсь, и у меня такие же друзья», – заявил герой.