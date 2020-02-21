Оправдательный приговор отменен: На Луганщине взяли под стражу грабителя

Луганский апелляционный суд отменил приговор Рубежанского городского суда, которым был оправдан обвиняемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж). Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает прокуратура Луганской области.

Отмечается, что органами досудебного следствия житель Рубежного обвинялся в том, что, будучи неоднократно судимым, в период испытательного срока по предыдущему приговору, в ноябре 2017 года открыто завладел денежными средствами и мобильным телефоном местной жительницы.

«Во время судебного разбирательства прокурором предоставлено достаточно доказательств для доказательства виновности лица, но суд первой инстанции постановил незаконный и необоснованный оправдательный приговор», – говорится в сообщении.

На судебное решение стороной обвинения была подана апелляционная жалоба, которая Луганским апелляционным судом удовлетворена.

Незаконный оправдательный приговор отменен и принят новый обвинительный приговор, по которому обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Сразу после оглашения приговора он взят под стражу в зале суда.

Сейчас приговор вступил в законную силу.