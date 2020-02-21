Украинцы верят, что коронавирус распространяют спецслужбы, – опрос

Относительное большинство украинцев считает, что коронавирус является результатом использования новых биологических и генетических технологий, или намеренно распространяется спецслужбами или террористами. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил политический эксперт Михаил Басараб во время VIII Киевского форума для молодежи.

Так, согласно исследованию социологической службы Центра Разумкова:

37,9% опрошенных считают коронавирус новыми биологическими и генетическими технологиями;

28,5% – что вирус намеренно распространяют спецслужбы;

26,1% – что является бактериологическим оружием враждующих государств или террористов.

Значительно меньше людей считают, что вирус вызван естественными факторами и распространяется из-за несоблюдения правил гигиены.

Вместе с тем директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что сами украинцы часто достаточно безответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый третий украинец болел гриппом или ОРВИ в этом сезоне, но при этом около 76% украинцев не пользуются масками вообще, 20% – пользуются в различных ситуациях, или постоянно. У 8,5% взрослых украинцев, которые болели гриппом и ОРВИ, при этом продолжали вести обычную жизнь, не пользуясь масками. «То есть больше 2 млн чел. среди нас ходили и заражали нас. И наше счастье, что это не был коронавирус», – подчеркнул он.

Басараб добавил, что две трети опрошенных украинцев не доверяет отечественной системе здравоохранения, и оценивает ее в 1-2 балла по 5-балльной шкале. Половина украинцев лечатся самостоятельно. Причем, чем взрослее человек и чем выше его уровень образования – тем более он склонен лечиться самостоятельно. Ведь чем выше уровень образования человека, тем ниже, как правило, уровень доверия к Минздраву.

Вместе с тем он отметил, что к другой глобальной проблеме – изменению климата – украинцы относятся более ответственно. Около 80% считают, что глобальное потепление – это факт и оно может принести вред региону, в котором они проживают. Но это не слишком сильно влияет на их политическую позицию – лишь около 1% украинцев готовы голосовать за условную партию «зеленых», среди лидеров же партия, которая будет увеличивать доходы людей.

Социологическое исследование провел Центр Разумкова по заказу Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину». Опрос проходил с 13 по 17 февраля 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.