В Краматорске могут реорганизовать школы: Учащиеся начальных классов будут заниматься отдельно

В Краматорске не так давно появилась информация о возможной реорганизации общеобразовательной школы № 25. На базе этого учебного заведения планируют создать современный лицей для профильного обучения старшеклассников и учащихся среднего звена. Тогда как начальные классы могут перевести в другие школы города. Родители детей, которые учатся в 1– 4 классах школы № 25 уже начали сбор подписей за сохранение начального звена, передает АКМЦ.

Так, информация о реорганизации школы возникла после рассмотрения законопроекта «О среднем образовании» от 14 января 2020 года.

«Мы детально знакомимся с этим законопроектом, потому что здесь много новаций, которые ждут учебные заведения. Особое внимание привлекает ст. 35 Проекта "О среднем образовании". Она предусматривает следующие типы учебных заведений, как начальная школа, гимназия и лицей. А школ I-III ступеней не будет», – рассказала руководитель Управления образования Краматорского городского совета Марина Мозолева.

По ее словам, законопроект прошел все необходимые процедуры, и 12 февраля был представлен президенту на подпись. Так, школы должны быть реорганизованы на:

начальные школы, где будут учиться дети 1-4 классов;

гимназии, которые обеспечат получение базового среднего образования;

лицеи с возможностью предоставлять профильное среднее образование.

Как исключение, в законе предусмотрена возможность обеспечить получение базового среднего образования лицеем. А начальная школа может быть структурным подразделением гимназии.

Впрочем, и действующий ныне закон «Об образовании» от 5 сентября 2017 года также предусматривает получение школами статуса лицея. Поэтому руководство школы № 25 еще полгода назад работало над новым уставом учебного заведения.

Первой попала «под раздачу» общеобразовательная школа № 25. Это учебное заведение имеет мощный кадровый потенциал, ученики прекрасно показывают себя на олимпиадах и получают высокие баллы при сдаче внешнего независимого оценивания (ВНО). В 2019 году школа вошла в пятерку лучших в области по результатам внешнего оценивания. И Управление образования решило реорганизовать школу в лицей, на базе которого будут учиться старшеклассники и учащиеся среднего звена.

«Мы не готовы потерять начальное звено. Мы воспитываем наших учеников с первого класса, есть отработанная система обучения. Сейчас в школе учатся 369 детей в 12 классах начального звена. И мы уже получили 106 заявлений от родителей первоклашек, которые хотят ходить в нашу школу с сентября этого года. Это может быть серьезной потерей для заведения», – отметила директор СОШ № 25 Инна Страшко.

Еще один аспект – это сложившийся школьный коллектив. Ведь 19 учителей, которые сейчас занимаются с детьми начального звена, если и не останутся без работы, то могут быть переведены в другие учебные заведения.

Ситуацию пояснили в Управлении образования. «Если закон "О среднем образовании" вступит в силу, то мы не сможем идти в разрез с законодательством. Мы начали рассматривать варианты, каким образом будет внедряться образовательный процесс в Краматорске», – говорит Марина Мозолева.

Для города планируют создать не менее 2 учебных заведений, где будут учиться ученики старших классов. В идеале, это будут лицеи с современными учебными кабинетами, лабораториями и необходимой техникой. В Управлении образования видят смысл в том, чтобы максимально оснастить несколько учебных заведений для старшеклассников, а не распыляться понемногу на все школы.

«Сейчас мы готовим документы, чтобы получить государственные средства по программе "Состоятельная школа для лучших результатов". На область будут выделены 140 млн грн. Мы должны воспользоваться возможностью привлечь средства для ремонта и оснащения учебных заведений №№ 25, 4, 35. Что касается двадцать пятой школы, то это учебное заведение имеет два корпуса. Начальная школа может разместиться в одном, а лицей – в другом. И это будут 2 директора и 2 разные юридические структуры», – рассказала Марина Мозолева.

В школе № 25 отмечают, что такой формат будет проблематичным из-за одного спортивного зала, одной столовой, актового зала, кабинета информатики, который находится в корпусе с «первоклассниками».

Между тем, родители детей 1 – 4 классов уже собрали более 200 подписей, чтобы общеобразовательная школа № 25 осталась с начальным звеном.