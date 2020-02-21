Житель Мангушского района неподалеку Мариуполя (Донецкая обл) нашел на улице почти 100 патронов, и сразу отнес их в полицию. Об этом сообщили в Центральном отделе полиции Мариуполя.

Полиция отмечает, что незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, за исключением случаев, когда граждане добровольно сдают его в территориальные подразделения полиции. Те, у кого оружие изымается полицейскими принудительно, привлекаются к уголовной ответственности по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Недобросовестным владельцам запрещенных предметов грозит до 7 лет лишения свободы.

Сдать оружие можно в территориальных органах полиции по месту жительства, которые расположены по указанным адресам или позвонив в дежурную часть отдела или отделения полиции:

Центральный отдел полиции: ул. Фонтанная 87 (тел. 096-233-49-47)

Приморское отделение полиции: ул. Морских десантников, 19-А. (Тел. 098-044-01-02)

Левобережное отделение полиции: пр. Победы, 27 (тел. 096-342-46-77)

Кальмиусское отделение полиции: ул. Контрольная, 54 (тел. 067-379-36-60)

Мангушское отделение полиции пгт. Мангуш, ул. Титова, 63. (тел. 067-454-88-24).

Также в полиции отметили, что , в случае, если граждане имеют информацию о возможном хранения нелегального оружия или боеприпасов другими лицами, можно анонимно сообщить об этом на линию «102».