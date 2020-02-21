Житель Константиновки получил пожизненное заключение за убийство жены и ее любовника

На Донетчине прокуратура добилась назначения пожизненного тюремного заключения жителю Константиновки, который застрелил жену и ее любовника. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецким апелляционным судом поддержана принципиальная правовая позиция Константиновской местной прокуратуры и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы преступнику, который из ревности застрелил жену и ее сожителя, чем совершил уголовное преступление, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 21 марта 2018 года 57-летний житель Константиновки, находясь в нетрезвом состоянии, увидел на пороге своего дома женщину и ее нового сожителя и дважды выстрелил из гладкоствольного ружья: в грудь мужчины и в плечо жены, перед этим позволив ей по телефону попрощаться с сыном.

Затем убийца позвонил в полицию, но, когда полицейские и сын погибшей женщины приехали на место происшествия, зарядил ружье еще двумя патронами и направил его на дверь, препятствуя кому-либо войти в квартиру.

От полученных ранений 56-летний мужчина скончался на месте, а 48-летняя женщина – в карете «скорой помощи».

В ноябре 2019 года Арбитражный суд назначил виновному наказание в виде 15 лет за решеткой, однако прокуратура, считая приговор слишком мягким, обжаловала его в апелляционной инстанции.