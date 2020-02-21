В Курахово совершено вооруженное разбойное нападение на магазин

В полицию поступило сообщение о том, что в Курахово (Донецкая обл.) неизвестный в маске ворвался в магазин, стрелял из пистолета и под угрозой расправы забрал деньги из кассы. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Марьинского отделения полиции. Они выяснили, что злоумышленников было двое. Один требовал деньги, другой ждал на улице.

Оперативники за несколько часов установили личности преступников и их местонахождение.

Ими оказались местные жители – 20-летний парень и его несовершеннолетний знакомый.

«Желание получить «легкие деньги» взяло верх над здравым смыслом, поэтому ребята решили совершить преступление. Взяв оружие у родственника, молодые люди планировали ограбить не одну торговую точку, но на пути их планов стали полицейские», – говорится в сообщении.

Сейчас обоих участников преступления задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.