Большинство украинцев не доверяют чиновникам, – опрос (Видео)

Украинцы больше всего доверяют армии, спасателям и пограничникам. Меньше всего – чиновникам. Об этом свидетельствуют результаты социального исследования Центра Разумкова, которые были сегодня, 21 февраля, презентованы в Киеве, передает телеканал «Украина».

Так, Вооруженные силы Украины поддерживают 69% опрошенных, ГСЧС – 65%, пограничников и Нацгвардию – по 60%.

В то же время чиновникам не доверяют более 70% украинцев. Так же они не полагаются на суды (76%), прокуратуру (68%) и антикоррупционные органы.

«Президент еще сохраняет положительный баланс. То есть у него доля тех, кто доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет. Однако правительство и Верховная Рада уже ушли в минус. Сохраняют положительные показатели Вооруженные силы, правоохранительные органы, Нацгвардия», – подчеркнул директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якимчук.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.