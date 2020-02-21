Россия должна прекратить агрессию против Украины, – вице-президент ПА ОБСЕ

Россия должна начать выполнять Минские договоренности и прекратить агрессию против Украины, которая длится уже более 5 лет. Об этом заявила заместитель председателя парламентской делегации Швеции, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Цедерфельт во время зимнего заседания ПА ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Российская агрессия против Украины продолжается уже пять лет, пять долгих лет. Эта тема постоянно является предметом нашего обсуждения», – отметила шведская депутат в начале своего выступления.

Она указала на то, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ постоянно сообщается о нарушении прекращения огня, которое происходит на ежедневной основе, и ограничении свободы передвижения миссии. «Все это и предыдущее насилие в определенной степени связано с Россией», – заявила Цедерфельт.

Вице-президент ПА ОБСЕ отметила, что Россия огромная страна с большим влиянием, но также она имеет и большую ответственность.

«И сейчас настало время, чтобы Россия, через пять лет, начала выполнять Минские договоренности, которые она подписала сама и не выполняет. И настало время, чтобы Россия начала уважать право Украины на свою территориальную целостность», – отметила Цедерфельт.