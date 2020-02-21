Гаагский трибунал рассмотрит иск Украины по делу об агрессии РФ в Азовском море

Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

«Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов», – сообщил министр.

Он уточнил, что это касается, в первую очередь, незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь (Донецкая обл.) и Бердянск.