Конго, Косово, Южный Судан и Кипр: В МВД начался отбор кандидатов для миротворческих миссий ООН

В МВД начался отбор кандидатов для миротворческих миссий ООН. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что ежегодно полицейских и военнослужащих Нацгвардии направляют в качестве наблюдателей международной полиции в составе международных операций.

Среди кандидатов, изъявивших желание участвовать в международных операциях, проводится предварительный отбор. После его успешного прохождения, комиссия Секретариата ООН проводит заключительный. Следующим этапом является зачисление в резерв кандидатов для участия в международных миссиях.

После этого анкета кандидата направляется для дальнейшего изучения в Секретариат ООН, где работники Секретариата совместно с администрацией миссий определяют его пригодность для участия в конкретной миссии и проводят дополнительное собеседование на иностранном языке.

Порядок прохождения всех уровней отбора определен руководящими документами ООН и МВД Украины. Общими требованиями к наблюдателям международной полиции является достижение кандидатом 25-летнего возраста, наличие выслуги свыше пяти лет (без учета обучения) и владение английским или французским языком на достаточном уровне.

Во время отбора и направления в миротворческие миссии особое внимание уделяется гендерным аспектам. Резолюция Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность» от 31 октября 2000 года определяет важность роли и участия женщин в операциях по поддержанию мира и безопасности, в разрешении конфликтов, мирных переговорах и восстановлении после конфликтов. Согласно указанной Резолюции предусмотрено увеличение присутствия женщин в миротворческих процессах до 20% от общего количества наблюдателей.

Срок пребывания в международных операциях составляет 1 год, с возможностью его продления.

В настоящее время МВД Украины принимает участие в составе международных операций ООН в Демократической Республике Конго, Косово, Южном Судане и на Кипре.

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