Опасное хобби: На Донетчине рассказали, как рыбачить зимой без риска для жизни (Видео)

В Донецкой области несмотря на неустойчивую погоду и непродолжительные морозы отчаянные любители порыбачить на льду отправляться за трофеями. Спасатели рассказали местным жителям при каких условиях ловить рыбу из проруби безопасно, и как себя вести, если лед все же треснул.

Так, по словам жителя Славянска Ярослава, они с сыном рыбачат утром, потому что школу закрыли на карантин. Поэтому, чтобы парень не скучал, отец хочет приобщить его к своему хобби. Мужчина утверждает, что ловить рыбу там, где они это делают – безопасно. Потому что толщина льда около 10 см.

«Три дня морозов по 10 градусов – уже можно смело идти. К таким водоемам, где вода стоячая. А если на речке – это надо минимум неделю морозов хороших», – рассказывает мужчина.

Как отмечают спасатели, проверить прочность льда можно по цвету. Голубой или зеленый лед безопаснее, чем белый. И расстояние между рыбаками должно быть не менее 5 метров.

«Нельзя выходить в одиночку. Это во-первых. Во-вторых, если вы выходите на рыбалку, необходимо брать с собой средства для самоспасения. То есть это, возможно, палки, какие-то веревки. Шнур длинный, мы рекомендуем более 25 метров», – рассказал заместитель начальника 12 государственного пожарно-спасательного отряда Краматорска Вячеслав Михайленко.

Специалисты советуют, что если все же придется кого-то спасать из-подо льда, то ни в коем случае нельзя бежать по льду. «Надо "распластаться" как можно больше по льду и осторожно, потихоньку подползать к проруби», – пояснил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Краматорского горсовета Сергей Кукочка.

В прошлом году только в Краматорске погибли 3 человека, провалившись под лед. В этом году трагических случаев не было. Но чрезвычайники предупреждают: полностью безопасной проруби не существует. Поскольку с берега не видно, насколько течение могло подмыть лед снизу.

По информации спасателей, с начала года на водоемах страны погибли 78 человек.

Источник: ТК «Донбасс»