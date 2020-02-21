Это наш путь: Арахамия заявил о продолжении разведения сил на Донбассе

После атаки незаконных вооруженных формирований возле Золотого, стоит продолжать разведение сил на Донбассе. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает « РБК – Украина ».

По его словам, Украина и дальше будет идти по пути разведения и «это наш путь к установлению миру». «Стоит. Этот бой произошел не в том Золотом, в котором было разведение. Во-вторых, мы и дальше идем по пути разведения и это наш путь к установлению миру. С той стороны есть те, кто не заинтересован в прекращении огня. Они будут продолжать провокации, надо быть к этому готовыми», – заявил он.

Напомним, 18 февраля на Луганщине незаконные вооруженные формирования «ЛНР» пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, члены НВФ «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня» ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.