Впервые за 10 лет: На Луганщине будут судить девять человек за организацию сети игорного бизнеса

В Луганской области завершено досудебное расследование по подозрению девяти участников организованной преступной группы в создании и обеспечении функционирования сети подпольных игорных заведений. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, летом 2018 года в Северодонецке двое жителей создали и возглавили преступную группировку для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса. Согласно разработанному плану, подозреваемые должны были организовывать работу пяти интернет-центров. В подпольных заведениях клиенты получали личный денежный счет. После его пополнения игрокам предоставлялся доступ к онлайн-казино на установленном компьютерном оборудовании. В случае выигрыша полученные средства снимались в соответствующих терминалах.

Во время обысков в указанных интернет-центрах правоохранители обнаружили и изъяли платежные терминалы «PAY BOX», мониторы, системные компьютерные блоки, компьютерные мыши, клавиатуры, флэш-накопители, маршрутизаторы, IP-камеры, камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, мобильные терминалы, денежные средства.

Участников организованной преступной группы разоблачили по материалам Управления стратегических расследований в Луганской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями СУ ГУНП в Луганской области.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом, совершенное организованной преступной группой) прокуратура направила в Северодонецкого городского суда Луганской области для рассмотрения.

«Отметим, что это первый случай направления в суд дела указанной категории с фиксированием в совершении преступления такого количества человек за последние 10 лет в Луганской области», – говорится в сообщении.