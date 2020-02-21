«Шахтер» направит деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», в помощь эвакуированным из Китая

Для тех, кто будет вынужден 14 дней провести в обсервации после возвращения из Китая, «Шахтер» направит в Новые Санжары деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой». Об этом сказал вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, передает пресс-служба клуба.

«Вчера был тяжелый день, но мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок», – сказал он.

По его словам, после разговора с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным было решено все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с «Бенфикой», направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

Также футболистов взволновала судьба Насти Зинченко, которая отказалась от эвакуации, поскольку ей не разрешили забрать с собой померанского шпица Мишу..

«"Бенфике" решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами», – сказал он.

Отметим, что Фонд Рината Ахметова обеспечит людей, которые две недели будут находиться в обсервации в Новых Санжарах, тестами для выявления коронавируса, а врачей и персонал – одноразовыми защитными медицинскими костюмами.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В МВД сообщили, что эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах нашей страны. В частности, самый младший из них – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя.