На Донетчине предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов в больших объемах

В Донецкой области прокуратура выявила факт возможного уклонения местного предпринимателя от уплаты налогов в крупных размерах. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по месту проживания одного из местных предпринимателей правоохранители провели обыск и выявили факт возможного уклонения от уплаты налогов в больших объемах.

Во время обыска была обнаружена и изъята техника, а именно кассовые аппараты, устройства вывода информации, устройства передачи интернет информации, лотки с кассовыми лентами с отражением проведенных финансовых операций, в том числе, по подакцизной группе товаров, а также, деньги в сумме более 10 млн грн.

«По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас в суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Продолжается досудебное расследование.