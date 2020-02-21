Пристайко рассказал о пересмотре Минских соглашений и обмене «всех на всех»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя. Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

«... Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», – пояснил Пристайко.

Он также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

Министр подчеркнул, что договоренности должны были быть выполнены еще в 2015 году. «Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», – сказал министр иностранных дел Украины.

Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что «Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

Украинский министр констатировал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности, «формула Штайнмайера и разведения сил», и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала. По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Пристайко сообщил журналистам, что сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек. Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

Кроме того, министр подчеркнул, что выборы на территориях, в настоящее время оккупированных Россией, нельзя будет проводить без украинского контроля над украино-российской границей.