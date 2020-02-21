Скандал: В Краматорске студенты и преподаватели требуют уволить ректора Донецкого медуниверситета (Видео)

В Краматорске студенты и преподаватели Донецкого медицинского национального университета митинговали под зданием областной администрации: требовали досрочного увольнения ректора.

Как считают студенты, во время его руководства заведение пришло в упадок. «У нас не хватает каких-то материалов для учебы. Например, даже нет библиотеки, нет книжек. В анатомическом кабинете практически нет препаратов», – рассказывает студент Донецкого национального медуниверситета Алексей.

Кроме того, молодежь обеспокоена, сможет ли доучиться, поскольку ректор планирует перевести университет из Краматорска в Мариуполь. «Очень далеко будет ездить в Мариуполь. Посчитайте, у студента стипендия – 1 300 грн. Автобус будет стоить около 500-600 грн в одну сторону. Как мне ехать, скажите, пожалуйста?» – говорит студент медуниверситета Вадим.

По словам сотрудников учебного заведения, из-за определенного решения ректора университет недополучает деньги на развитие учреждения.

«К сожалению, так были заключены договора, что оплата от иностранных студентов не заходит напрямую на расчетный счет нашего вуза. А заходит она к нам через фирму-посредника. У компании-посредника конфликт с нашим ректором. На сегодня сумма долга катастрофическая – более 2 млн долл.», – пояснила начальник юридического отдела Донецкого медуниверситета Инесса Себискверидзе.

В конце октября минувшего года коллектив провел трудовую конференцию по досрочным выборам нового руководителя из-за неоднозначной репутации действующего. «Коррупционный скандал. К сожалению наш ректор является фигурантом очень громкого уголовного дела. Коллектив большинством голосов – 89% – выразил недоверие ректору. Это законный способ реакции уполномоченного органа Министерства здравоохранения для принятия адекватного решения – расторжение контракта с ректором Кондратенко», – разъяснил председатель профсоюза Донецкого национального медицинского университета Сергей Верзилов.

Коллектив направил обращение в Министерство здравоохранения, однако в течение 3 месяцев ответа так и не получил. Поэтому работники обратились к губернатору Донетчины Павлу Кириленко. Он пообещал разобраться в ситуации вместе с областным департаментом здравоохранения.

«Я забираю это обращение. … Обращение со своим сопроводительным письмом с определенными корректировками я отправлю в министерство здравоохранения», – отметил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Для нас это очень большая проблема. На сегодняшний день укомплектованность врачами в области составляет 64%. Мы понимаем, что если бы не наш вуз, то эта проблема была бы еще больше», – комментирует и. о. директора Департамента здравоохранения Донецкой области Владимир Колесник.

В понедельник, 24 февраля, на базе краматорского филиала планируется провести новую конференцию трудового коллектива. После этого будет приниматься решение о возможности проведения досрочных выборов нового ректора медуниверситета.

Источник: ТК «Донбасс»