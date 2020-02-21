Услышать маму и папу: Как трехлетнему Диме из Запорожья вернули слух (Видео)

Трехлетний Дима Лакей из Запорожья страдает от тугоухости четвертой степени. Это одна из самых тяжелых форм заболевания. Малыш никогда не слышал голоса своих родителей. Если в этом случае не предпринять срочные меры, мальчик не сможет нормально развиваться. Помощь в том, чтобы вернуть Диме слух оказал Фонд Рината Ахметова.

Так, родители мальчика, Екатерина и Владимр Лакей сделали все возможное, чтобы малыш начал слышать. «Жить вот так, понимая, что ребенок нас не слышит, тяжело и иногда даже больно», – делится отец малыша.

Владимир привык к трудностям. Он сам рос без отца, поэтому пришлось очень рано повзрослеть. «Для того, чтоб семью обеспечивать: маму и двух несовершеннолетних братьев, сразу после школы я пошел на шахту», – рассказывает он.

В Запорожье он переехал из-за войны на Донбассе. Оставаться в прифронтовой Ждановке (Донецкая обл.) было опасно. «Шахту бомбили, стекла были выбиты от взрывов», – вспоминает мужчина.

Когда на новом месте Владимир создал семью и родился сын, казалось, все трудности в прошлом.

По словам мамы малыша Екатерины, сначала с Димой все было хорошо. «Ребенок рос, развивался физически идеально. Только когда уже должен был начать разговаривать, вот тогда мы уже запаниковали», – вспоминает Екатерина.

Это произошло полтора года назад. Затем начались многочисленные обследования, консультации, и в результате, страшной вердикт врачей. «Сенсоневральная тугоухость четвертой степени. Глубокая потеря слуха у ребенка. Лечение в такой ситуации только одно – слухопротезирование», – пояснила слухопротезист Елена Чернякова.

Однако, к этой беде добавилась еще одна. У маленького Димы начали выпадать волосы. Родители на лечение потратили последние деньги. «Мы очень перепугались. Пошли по врачам, очень много было анализов. Через полгода лечения у Димы выросли брови, ресницы. И сейчас у него уже отрастают волосики», – рассказала Екатерина.

Когда одна из болезней отступила, денег на слуховые аппараты в семье не осталось. «Была конечно паника. И так как я уже знала, что Фонд Рината Ахметова помогает в таких случаях, тут же набрала номер Горячей линии», – говорит мама мальчика.

В рамках проекта Фонда «Теперь я слышу» Диме установили высокотехнологичные слуховые протезы. «Фонд Ахметова нам выделил аж два аппарата. Для нашей семьи – это огромная сумма, и я не знаю, где мы бы ее взяли», – отметила Екатерина.

Всего, благодаря проекту, деткам установили 166 высокочувствительных устройств. Малышам с проблемами слуха Фонд Рината Ахметова помогает с 2007 года. И Дима среди них. Теперь он услышал голоса папы и мамы.

Источник: ТК «Донбасс»