Зеленский: Заказчики беспорядков в Новых Санжарах понесут ответственность

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в связи с событиями, которые произошли в Новых Санжарахвчера, 20 февраля, из-за приезда и размещения эвакуированных из Уханя украинцев.

«В истории каждой нации есть времена, когда ей приходится составлять нелегкий экзамен и отвечать на жизненно важные вопросы. Мы есть , что нас нет? Мы толпа, или сплоченный народ? Мы стадо, или мы нация? Мы жители, или граждане? Неоднократно мы составляли этот экзамен успешно. История с коронавирусом и возвращением наших граждан – это очередной экзамен для нашего общества ...», – сказал Зеленский.

Он приветствовал вернувшихся украинцев и высказал уверенность в том, что в ближайшие недели они вернуться в свои дома, а также поблагодарил всех, кто помогал.

«Я хочу, чтобы все поняли, что мы меняем отношение государства к гражданину. Каждый украинец должен четко знать: "мое государство меня не оставит, и не важно, кто я – пленник моряк, политический заключенный, активист, попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, которая оказалась в эпицентре нового вируса ... Я украинец, и мое государство меня не оставит. Когда-то нам навязывали технологии, что незаменимых людей нет. Для нас каждый незаменим ...», – сказал президент.

«Это наши украинцы, ни прокаженные, не больны чумой, не из рогами и копытами, а обычные, нормальные люди прошли обследование и были допущены на самолет. И они точно ждали другой прием на своей, как им казалось, родной земле. Я понимаю, что у некоторых жильцов возникли беспокойства. Но мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику. А потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и организаторы понесут ответственность. Я рад, что не только правоохранительные органы, но и само общество начало детально разбираться во вчерашней ситуации. Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки», – сказал Зеленский.

«В следующие две недели мы с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять громким заголовкам и фейк, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус – это вирус ненависти», – сказал Владимир Зеленский.