Как живут эвакуированные из Китая в обсервации (Фото)

Журналист ТРК «Украина» Александр Махов, который находился в самолете во время эвакуации украинцев и иностранцев, на своей странице в Facebook рассказал, как прошел первый день в обсервации.

«Я живу в здании вместе с пассажирами самолета и медиками. Выходить наружу запрещено. Внутри передвигаемся свободно. Кормят три раза в день. Приносят еду люди в защитных костюмах, респираторах, очках. Дважды в день осматривают медики. Состояние всех удовлетворительное. Нет нареканий. Горячая вода круглосуточно. Питьевая вода», – написал он.

Также он отметил, что пассажиры живут в комнатах по одному, вдвоем или втроем. Телевизор, холодильник. В каждой комнате есть балкон – можно дышать воздухом.

«Не 5-звездочный отель, но жить можно», – написал журналист.

Махов сообщил, что обсервации вместе с родителями находится трое детей. Одна украинская семья – мама, папа, сын 8 лет. вместе живут. Еще два ребенка (3 и 5 лет) в двухкомнатном номере вместе с мамой: они граждане Аргентины.

По его словам, все люди – уставшие от внимания и лишнего нагнетания ситуации.

«Нам можно передавать извне продукты или вещи через КПП. Нам все это принесут», – резюмировал он.

Фото: Facebook / Александр Махов