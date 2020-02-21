В Мариуполе заработал онлайн-сервис записи детей в школу и детсад

В Мариуполе начал работу онлайн-сервис записи детей в школы и детские сады. Пилотный проект действует в тестовом режиме. Сегодня, 21 февраля, в Центре развития стартапов 1991 Mariupol прошла презентация онлайн-платформы, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Уточняется, что за два месяца работы в тестовом режиме онлайн-сервисом воспользовались порядка 2,5 тыс. мариупольских семей.

«Мы развиваем IT-направления, чтобы сделать муниципальные услуги максимально комфортными и эффективными для граждан. Сфера образования для нас одна из ключевых. Теперь на зачисление ребенка в то или иное учреждение родители не будут тратить много времени. Технология блокчейн защитит данные. Позволит в онлайн-режиме отслеживать продвижение очереди. Это в очередной раз повысит уровень открытости и прозрачности нашего города», – отметил заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин.

О сервисе и простоте его использования подробно рассказала руководитель по развитию системы «Bloqly» Наталья Снежкова. «Для постановки в очередь в школу и детский сад созданы 2 онлайн-платформы. После регистрации на сайте необходимо заполнить раздел с личными данными и добавить информацию касательно детей. Затем подать заявку в необходимое учреждение», – пояснила она.

В свою очередь директор департамента образования Татьяна Братчикова отметила, что главная цель проекта – сделать систему максимально прозрачной и открытой для всех ее участников. «Наша задача сделать все процессы автоматизированными, чтобы родители не тратили свое время на походы в образовательные учреждения», – подчеркнула Братчикова.

Стоит отметить, что все данные, полученные от родителей, до внедрения системы, сотрудники учреждений перенесут в онлайн-сервис самостоятельно.

Также, в пресс-службе сообщили, что для регистрации необходимо перейти по одной из ссылок:

регистрация ребенка в школу – https://school.bloqly.com/#/

регистрация ребенка в детский сад – https://sadok.bloqly.com/#/

В горсовете добавили, что проект реализуется в рамках программы «Демократическое управление в Восточной Украине» при поддержке USAID и Мариупольского городского совета.