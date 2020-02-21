Заробитчане: Стало известно, сколько денег перечислили в Украину за десять лет (Инфографика)

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели из-за рубежа в Украину около 12 млрд долл. Это на 1 млрд долл. больше, чем ранее прогнозировал банковский регулятор, передает «Слово і Діло».

Так, в минувшем году «заробитчане» перевели домой на 10% больше денег, чем в 2018 году, когда, по расчетам НБУ, переводов было сделано на 10,88 млрд долл. При этом, по расчетам Всемирного банка, работники из Украины перевели в страну 14 млрд долларов.

Основным источником данных для расчета объема частных денежных переводов являются официальные каналы – банки и международные платежные системы. Также, используются результаты опросов, позволяющие оценить объемы неформальных переводов в денежной или товарной форме.

Следует отметить, что с 2009 года объемы переводов из-за границы росли 5 лет подряд, с 5,4 до 8,5 млрд долл. в год. Единственный год, когда переводов стало меньше почти на четверть – 2014-й, когда, по официальным данным, в Украину поступило 6,5 млрд долл.

Правда, через два года ситуация уже сравнялась с показателями 2013 года – 7,5 млрд долл., а в 2017 году прирост частных переводов составил 24%, в денежном эквиваленте – 9,3 млрд долл.