Индекс блина: Во сколько обойдется главное блюдо Масленицы

В Украине с 24 февраля по 1 марта будут отмечать Масленицу. Во сколько обойдется приготовление блинов в этом году, и как менялась их цена с 2012 года, в инфографике «Слово і Діло».

Так, если рецепт блинов рассчитать на 20 штук, то понадобится: 500 мл молока, 3 яйца, 2 стакана муки, столовая ложка сахара, столовая ложка подсолнечного масла, 30 гр. сливочного масла, стакан сметаны.

Исходя из стоимости продуктов в 2012 году, 20 блинов стоили 13,5 грн (около 70 коп. за штуку). В 2013 году блины стоили немного дешевле – 13,2 грн (-2,2%). Цена упала за счет небольшого удешевления молока, яиц, муки и сливочного масла. С тех пор стоимость блинов только росла.

В 2014 году блины стоили 14,32 грн (+8,5% за год, подорожали молоко, яйца и сливочное масло), в 2015 году – 18,84 грн (+31,6%, в цене выросли уже все ингредиенты), в 2016-м – 23,2 грн (+23,1%), в 2017-м – 31,82 грн (+37,2%), в 2018-м – 38,94 гривен (+22,4%), в 2019-м – 41,41 грн (+6,3%).

По сравнению с прошлым годом блины на эту Масленицу выросли в цене всего на 0,7%. Чтобы испечь 20 штук, нужно будет потратить 41,7 грн. Подорожали молоко, сливочное масло и сметана, а яйца, мука и подсолнечное масло, наоборот, стали немного дешевле.

Если 7 – 8 лет назад на 13,5 грн можно было испечь 20 блинов, то в 2014 году – 18, в 2015-м – 14, в 2016-м – 11, в 2017-м – 8, в 2018-м – 7, в 2019–2020 годах – только 6.