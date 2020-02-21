Агрессия РФ в Азовском море: В МИД Украины назвали успехом решение Гаагского трибунала

Решение по делу Украины против Российской Федерации, которое сегодня, 21 февраля, вынес Арбитражный Суд, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), является промежуточной победой Украины. Соответствующий комментарий опубликовало Министерство иностранных дел Украины

«Суд отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море», – говорится в комментарии.

В нем также уточняется, что, начиная с 2014 года, Россия препятствует Украине в использовании природных ресурсов из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и огромные запасы нефти и газа. Россия также пренебрегала охраной окружающей среды и наносит вред международному судоходству, в том числе путем незаконного строительства Керченского моста, неправомерных остановок судов, а также захватов украинских буровых установок.

«Суд согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству. Принимая решение о том, что дело Украины перейдет к рассмотрению по существу, суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом. В то же время, суд четко определил, что признание им наличии спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания каких-либо изменений такого статуса. Таким образом, решение Трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус относительно непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и не поддерживает требование России о суверенитете», – уточняется в комментарии.

«Сегодняшнее решение является прямым отрицанием позиции России, ее односторонние действия защищены от юридических обжалований. Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу», – объяснили в МИД, добавив, что сегодняшняя победа – это еще один успех для Украины в привлечении России к ответственности за нарушение ею международного права.

Ранее сообщалось, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе.