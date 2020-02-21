Заполнена радиоактивной водой: Потураев в ОБСЕ рассказал о шахте в «ДНР»

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области затопили шахту*, в которой во времена СССР проводилось испытание ядерного оружия, и теперь радиоактивные воды шахты угрожают всему региону. Об этом заявил глава делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Никита Потураев в своем выступлении на заседании Парламентской Ассамблеи в Вене, сообщает «Укринформ».
«Некоторые шахты в регионе были намеренно затоплены. Ситуация на этих шахтах может выйти из-под контроля в любой момент. И здесь я бы подчеркнул одну деталь: в 1970-х годах Советский Союз в одной из донецких шахт проводил испытания ядерного оружия. Теперь эта шахта заполнена радиоактивной водой», – заявил украинский депутат.
Он добавил, что все, конечно, понимают, что РФ «беспокоится о языке на Донбассе». «Но она не переживает о своих собственных гражданах в Ростовской области, которые могут отравиться радиоактивной водой из этой донецкой шахты», – заявил Потураев.
Депутат добавил, что Украина особенно обеспокоена ситуацией вокруг этой шахты, «поскольку это может стать для всей Европы новой ядерной катастрофой в Донецкой области».
При этом доступ экспертам для оценки ситуации не дают.
Глава украинской делегации отметил, что на Донбассе уже происходит экологическая катастрофа, что вызвано российской агрессией. «Мы призываем все страны –участницы ОБСЕ оказать давление на РФ, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины. Со стороны Украины мы будем продолжать усилия по принесению мира на Донбасс», – заявил Потураев.
* Напомним, что шахта «Юнком» расположена в городе Бунге (до переименования – Юнокоммунаровск, Донецкая обл.). Ранее входила в состав угольного объединения «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве здесь был произведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). После этого образовалась стекловидная ядерная капсула, которая находится под землей по сей день. В последние годы шахта «Юный коммунар» функционировала в режиме откачки воды.
По информации МинВОТ, «Юнком» была спроектирована и засекречена российским центром «Арзамас 16», подробной информации по этому объекту у Украины нет до сих пор.
В «ДНР» проинформировали, что откачка воды на шахте «Юнком» полностью остановлена 14 апреля. В этой связи существует опасность, что ядерная капсула, находящаяся в шахте, начнет затапливаться.
Экологи считают, что затопление шахты «Юнком» может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.
Ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой области внесла сведения о шахте «Юнком» в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины.