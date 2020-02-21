Заполнена радиоактивной водой: Потураев в ОБСЕ рассказал о шахте в «ДНР»

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области затопили шахту*, в которой во времена СССР проводилось испытание ядерного оружия, и теперь радиоактивные воды шахты угрожают всему региону. Об этом заявил глава делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Никита Потураев в своем выступлении на заседании Парламентской Ассамблеи в Вене, сообщает «Укринформ».

« Некоторые шахты в регионе были намеренно затоплены. Ситуация на этих шахтах может выйти из-под контроля в любой момент. И здесь я бы подчеркнул одну деталь: в 1970-х годах Советский Союз в одной из донецких шахт проводил испытания ядерного оружия. Теперь эта шахта заполнена радиоактивной водой», – заявил украинский депутат.

Он добавил, что все, конечно, понимают, что РФ « беспокоится о языке на Донбассе». « Но она не переживает о своих собственных гражданах в Ростовской области, которые могут отравиться радиоактивной водой из этой донецкой шахты», – заявил Потураев.

Депутат добавил, что Украина особенно обеспокоена ситуацией вокруг этой шахты, « поскольку это может стать для всей Европы новой ядерной катастрофой в Донецкой области».

При этом доступ экспертам для оценки ситуации не дают.

Глава украинской делегации отметил, что на Донбассе уже происходит экологическая катастрофа, что вызвано российской агрессией. « Мы призываем все страны –участницы ОБСЕ оказать давление на РФ, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины. Со стороны Украины мы будем продолжать усилия по принесению мира на Донбасс», – заявил Потураев.

* Напомним, что шахта «Юнком» расположена в городе Бунге (до переименования – Юнокоммунаровск, Донецкая обл.). Ранее входила в состав угольного объединения «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве здесь был произведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). После этого образовалась стекловидная ядерная капсула, которая находится под землей по сей день. В последние годы шахта «Юный коммунар» функционировала в режиме откачки воды.

По информации МинВОТ, «Юнком» была спроектирована и засекречена российским центром «Арзамас 16», подробной информации по этому объекту у Украины нет до сих пор.

В «ДНР» проинформировали, что откачка воды на шахте «Юнком» полностью остановлена 14 апреля. В этой связи существует опасность, что ядерная капсула, находящаяся в шахте, начнет затапливаться.

Экологи считают, что затопление шахты «Юнком» может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой области внесла сведения о шахте «Юнком» в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины.