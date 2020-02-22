Агрессия России против Украины была в центре внимания сессии ПА ОБСЕ

Российская агрессия против Украины и аннексия Крыма были в центре внимания обсуждения на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила 20-21 февраля в Вене. Об этом заявил председатель делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев, пишет «Укринформ».
«Мы очень довольны тем, как прошла зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Мы почувствовали большую поддержку со стороны почти всех выступающих. Во время всех дебатов упоминалась Украина – как государство, страдающее от самого острого на сегодня конфликта на территории Европы. Конечно, обсуждались различные вопросы, но тема российской агрессии против Украины была в центре внимания в течение обоих дней работы ПА ОБСЕ», – сказал Потураев.
По его словам, украинская делегация ощутила серьезную поддержку нашей страны. «Она проявилась в поддержке нашего проекта резолюции, фиксирующей абсолютно недопустимые нарушения международного права, к которым прибегла РФ во время аннексии и оккупации Крыма, вооруженного вторжения на восток Украины и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – сообщил Потураев.
Он отметил, что украинской делегации удалось собрать достаточно подписей, чтобы рассчитывать на поддержку этой резолюции на летней сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере. «Это стало возможным благодаря совместной и слаженной работе всех проукраински настроенных депутатов. Работа по сбору подписей в поддержку нашей резолюции будет продолжена, конечно, и между сессиями. Думаю, что резолюция будет поддержана ПА ОБСЕ, и это станет очередным мощным сигналом в поддержку Украины и еще одним важным документом, который смогут использовать наши друзья, чтобы усиливать санкционное, дипломатическое давление на Россию – и заставить ее вернуться к выполнению базовых норм международного права, которыми она откровенно пренебрегает», – заявил глава делегации.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что в России сейчас происходит процесс изменений в конституции, «согласно которым она фактически выйдет из-под действия норм международного права». Однако, подчеркнул депутат, украинской стороне все равно нужно продолжать «работу на всех доступных нам направлениях с использованием всех механизмов, чтобы государство-агрессор, во-первых, оставило нас в покое, дало возможность развиваться и идти своим путем в семью европейских народов, а, во-вторых, чтобы оно ответило за те преступления, которые совершило против независимой Украины».
Потураев добавил, что в своих выступлениях друзья Украины не забывали о незаконной аннексии Россией Крымского полуострова. «Не было такого, чтобы об оккупированных районах Донбасса говорили без упоминания о Крыме. То есть позиция наших друзей и коллег неизменна: никто не собирается прощать и закрывать глаза на оккупацию и аннексию Крыма», – уточнил Потураев.
Ранее сообщалось, что глава делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Никита Потураев в своем выступлении на заседании Парламентской Ассамблеи в Вене сообщил, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области затопили шахту, в которой во времена СССР проводилось испытание ядерного оружия, и теперь радиоактивные воды шахты угрожают всему региону.