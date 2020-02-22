В «ЛНР» горел дом-интернат для лиц пожилого возраста: Погиб мужчина

В «ЛНР» в доме-интернате для людей пожилого возраста и инвалидов произошел пожар. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает «МЧС ЛНР».

«21.02.2020 18.02 – 18.50 Антрацитовский р-н, с. Колпаково, ул. Лесная,1. В результате неосторожного обращения с огнем установленного лица, пожаром уничтожены домашние вещи на пл. 15 кв. м, деревяная дверь на пл. 2 кв. м, повреждено пластиковое окно на пл. 2 кв. м в ГУ «Антрацитовский дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов», – говорится в сообщении.

Было эвакуировано 22 человека.

На месте пожара обнаружен труп мужчины 1977 г. р.