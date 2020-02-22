Среди эвакуированных из Уханя – житель Константиновки, который снова собирается вернуться в Китай

Среди вывезенных из Уханя украинцев оказался житель Константиновки (Донецкая обл). 19-летний Никита Тюрев учится в Харбине, в Ухань приехал к друзьям. Вернутся обратно он не успел, за день до запланированного отъезда город закрыли на карантин, передает UA: Донбас.

Сейчас Никита находится в Новых Санжарах. Дома его ожидают родители, сестра Лиза и брат Максим.

Лиза рассказывает, что очень переживала, когда началась эпидемия и была шокирована, тем, как эвакуированных встретили в Новых Санжарах.

«Было не по себе. Я понимал опасность, но с другой стороны сильно не волновался, потому что они там были изолированы в отдельном кампусе, это по масштабу, как Константиновка. Когда в начале февраля французы, американцы вывозили своих граждан, я написал в посольство и спросил, что думают об эвакуации. Они написали, что уже сделали определенные шаги и мой сын в базе данных на эвакуацию», – рассказывает отец парня Геннадий.

Сам Никита по скайпу рассказал, что сейчас они сидят в своих комнатах, каждый занимается своим делом. Обстановка спокойная. Их кормят и проверяют медики. Специалисты рекомендуют ограничивать контакты друг с другом. «В целом все хорошо», – говорит он.

После обсервации в санатории Никита вернется домой, в Константиновку, где будет ждать письма из своего университета о возобновлении занятий.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В МВД сообщили, что эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах нашей страны. В частности, самый младший из них – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя.