Сводка из зоны ООС за 21 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм;
- рядом с Павлополем – из миномета калибра 82 мм, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета;
- в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета;
- вблизи Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
- неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил шесть обстрелов:
- два раза рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм и 82-мм миномета, а также 7 из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также велся огонь из гранатометов различных систем;
- вблизи Травневого – из 82 мм миномета, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм и из автоматического станкового гранатомета;
- рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С началом этих суток НВФ два раза обстреляли позиции:
- рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Новомихайловка – из 120-мм миномета.
За текущие сутки потерь нет.
В «ДНР» заявили о 10 обстрелах. В зоне обстрела оказались Зайцево, Доломитное, Горловка (пос. ш-ты 6/7), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Сосновское, Ленинское, Коминтерново. Применялись РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.
Сообщается, что сегодня утром в результате обстрела Александровки зафиксированы повреждения по адресам:
- ул. Шевченко, 257 (повреждено остекление);
- ул. Шевченко, 306 (повреждена кровля хозяйственных построек).
В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы поселков Логвиново и Донецкий. Огонь велся из 120-мм минометов, орудия боевой машины пехоты БМП-1, автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного стрелкового оружия.