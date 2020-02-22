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Сводка из зоны ООС за 21 февраля: Версии сторон конфликта

22.02.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм;
  • рядом с Павлополем – из миномета калибра 82 мм, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета;
  • в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета;
  • вблизи Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
  • неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил шесть обстрелов:

  • два раза рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм и 82-мм миномета, а также 7 из станкового противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также велся огонь из гранатометов различных систем;
  • вблизи Травневого – из 82 мм миномета, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
  • в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм и из автоматического станкового гранатомета;
  • рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом этих суток НВФ два раза обстреляли позиции:

  • рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Новомихайловка – из 120-мм миномета.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 10 обстрелах. В зоне обстрела оказались Зайцево, Доломитное, Горловка (пос. ш-ты 6/7), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Сосновское, Ленинское, Коминтерново. Применялись РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

Сообщается, что сегодня утром в результате обстрела Александровки зафиксированы повреждения по адресам:

  • ул. Шевченко, 257 (повреждено остекление);
  • ул. Шевченко, 306 (повреждена кровля хозяйственных построек).

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы поселков Логвиново и Донецкий. Огонь велся из 120-мм минометов, орудия боевой машины пехоты БМП-1, автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного стрелкового оружия.

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