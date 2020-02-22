Сводка из зоны ООС за 21 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм;

рядом с Павлополем – из миномета калибра 82 мм, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Лебединского – из 82-мм миномета;

в районе населенного пункта Новотроицкое – из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Песок – из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил шесть обстрелов:

два раза рядом с Орехово – из миномета калибра 120 мм и 82-мм миномета, а также 7 из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также велся огонь из гранатометов различных систем;

вблизи Травневого – из 82 мм миномета, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

в районе населенного пункта Новотошковское – из миномета калибра 82 мм и из автоматического станкового гранатомета;

рядом с Новолуганским – из 82-мм миномета, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом этих суток НВФ два раза обстреляли позиции:

рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новомихайловка – из 120-мм миномета.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 10 обстрелах. В зоне обстрела оказались Зайцево, Доломитное, Горловка (пос. ш-ты 6/7), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Сосновское, Ленинское, Коминтерново. Применялись РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

Сообщается, что сегодня утром в результате обстрела Александровки зафиксированы повреждения по адресам:

ул. Шевченко, 257 (повреждено остекление);

ул. Шевченко, 306 (повреждена кровля хозяйственных построек).

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы поселков Логвиново и Донецкий. Огонь велся из 120-мм минометов, орудия боевой машины пехоты БМП-1, автоматического гранатомета станкового (АГС) и крупнокалиберного стрелкового оружия.