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Торгуют очередью, как и торговали: Ситуация в пунктах пропуска утром 22 февраля

22.02.20 09:44
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Сегодня утром, 22 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 февраля через КПВВ проследовало более 43 000 человек и почти 5000 транспортных средств:

  • «Майорское» – 10080 человек и 1166 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 9165 человек и 1418 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 8625 человек и 1535 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 4030 человек и 805 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 11270 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 30/60;
  • «Марьинка» – 0/130;
  • «Новотроицкое» – 30/60;
  • «Гнутово» – 40/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Алексей: «7:07. КПП Горловка на сейчас машин 50 примерно, очередь двигается. Пешей почти никого, подходят люди»»
  • Елена: «9:27. Горловка в Украину на БП пешая быстро, на нуле очень много людей».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Татьяна: «6:17. Каргил в Украину очередь далеко на мосту»;
  • Ната: «6:21. Приехали в 6:10, обычная очередь с льготой на середине моста»;
  • Ang: «7:17. На мосту общая, а льгота на 20 машин меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Кот: «6:11. Еленовка: льгота до МВД машин 30»;
  • Дмитрий: «6:23. Приехали в 5:30 , были 23 и 12 льготы. Торгуют очередью как и торговали. Сейчас стоим 40 и 23 льготы. За нами машин 49»;
  • Павел: «8:27. Общая машин 40 точно. Дальше не видно ( туман, стою перед будкой полиции). Льгота только что заехала вся»;
  • Ирина: «9:27. Еленовка. В сторону Украины общая около 140-150 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Марина: «8:39. Гнутово на Мариуполь основная до магазина».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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