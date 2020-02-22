ДРГ НВФ пыталась прорваться через линию разграничения

Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными дежурными средствами отбили атаку.

В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом они оставили на поле боя тело погибшего члена НВФ.