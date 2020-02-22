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В Донецке в подвале двухэтажного дома взорвался котел

22.02.20 12:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в подвальном помещении двухэтажного здания произошел взрыв котла на твердом топливе с последующим горением.

«Ленинский р-н, ул. Казановой, подвальное помещение двухэтажного здания – взрыв котла на твердом топливе, с последующим горением, без разрушения конструкций здания», – говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал сторож 1948 г.р. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу города Донецка.

Пожаром уничтожены котел на твердом топливе, вещи и мебель б/у на площади 2 кв м, закопчены стены на площади 20 кв м. Причина взрыва устанавливается.

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