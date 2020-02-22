«Движение есть, не особо бодрое»: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 февраля





Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Светлана: «10:39. Со стороны Бахмута в Горловку никого, на Горловке пред паспортным машин 25, движение есть»;

Ирина: «10:58. На Горловке в Украину машин нет»;

….: «11:41. На Горловке уже очередь образовалась. Точное количество не скажу, созванивалась. Но из Украины больше машин»;

«Смайлик»: «11:51. На Майорске со стороны ДНР очередень – пипец в две стороны»;

Елизавета: «12:13. Пешая пустая сетка, только что сели в пустой автобус. Сказали, можно было и на машине. 3 машины всего, что на украинском, пока неизвестно. Ждут наполняемости автобуса».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «10:17. Каргил. На въезд в Донецк 5 машин. на выезд до моста. Пеших человек 150»;

Екатерина: «10:40. Движение есть, не особо бодрое. Ночевали в льготной, в первой двадцатк. Проехали в 11 (мск). Очередь машин в сторону Украины: основная на спуске с моста, льготная машин на 30-40меньше»;

Вероника: «10:15. Каргил: основная до начала моста, льготы процентов 40 от основной очереди»;

Sa Pregon: «11:19. Марьинка: авто 15 до броневика»;

Виктор: «11:43. Какое-то б@дство на Каргиле в сторону Донецка: отменили льготную, все машины в обшей»;

Вероника: «14:15. На Каргиле в Украину движение хорошее, но машин до моста, льготы машин 40».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Av Av: «10:06. Новотроицкое в сторону Донецка 15 машин. Час назад»;

Андрей: «10:11.На Еленовке в Украину на нуле много людей, человек 300. Движение слабое, но лучше чем неделю назад»;

Валерий: «10:19. На Еленовке пропускают хорошо, в Новотроицком полная опа»;

Андрей: «10:19. Новотроицкое в Украину стоит, за ним также стоить ноль»;

Лилия: «10:35. Еленовка: очередь до поворота на магазин. Льготы нет»;

Алекс: «11:24. На Еленовке в сторону Украины 25 машин»;

Ann: «11:29. Еленовка: отлично едем»;

Виталик: «11:31. Еленовка в Украину 50 до полицейского вагончика»;

Андрей: «12:13. Новотроицкое в Еленовку сразу на проверку»;

Александр: «12:13. Еленовка: машин 20 перед шлагбаумом, пеших на 1 автобус»;

Лилия: «13:02. Еленовка –пусто»;

Инна: «13:13. На нуле украинском после Еленовки очередь машин 80+, стоим»;

Жанна: «13:37. На Еленовке никого в обе стороны! На Перлыне машин 30. На Новотроицком в обе стороны пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «10:14. Гнутово в Мариуполь льготы нет. 9:39 стали у магазина сейчас 35 -е и будет протяжка»;

Марина: «10:35. Гнутово до камышей. Льготы нет. Крайняя протяжка на 20 авто»;

Сергей: «10:52. Гнутово: основная на магазине».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.