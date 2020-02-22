Запрет выезда: Женщина не может попасть к сыну-инвалиду

На Донбассе при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) люди продолжают сталкиваются с проблемой, когда им запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины территории из-за старых долгов. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

Общественники привели, как пример, две истории запрета выезда, когда люди не могут вернуться домой или посетить близких на неподконтрольной правительству Украины территории. «Ситуация, в которых они оказались, еще не распутана, впрочем специалисты БФ «Право на защиту» предоставляют героям этих историй юридическое сопровождение и делают все возможное, чтобы помочь в решении проблем», – говорится в сообщении.

Так, женщина, 59 лет, проживает в Красногоровке вблизи линии разграничения. Ранее она каждое воскресенье пыталась ездить в неподконтрольную украинскому правительству Старомихайловку, чтобы посещать больного сына, который имеет инвалидность. А с декабря 2019 года она этого сделать не может из-действующего запрета выезда за пределы Украины. Причина – в задолженности по выплате кредита, который женщина брала в 2010 году, чтобы приобрести собственное жилье. С началом конфликта на востоке она потеряла работу, поэтому платить долги стало сложно. Сын так и ждет мать, самостоятельно приехать не может по состоянию здоровья.

Семью разлучает небольшое расстояние, которое ранее можно было преодолеть пешком, но сейчас это дорога длиною в жизнь.

Мужчина, 68 лет, постоянно проживающий во временно неподконтрольной украинскому правительству Амвросиевке, приехал на подконтрольную территорию в конце января 2020 года. И вернуться домой из-за запрета пересечения не смог. Причина – неуплаченные в 2007 и 2009 годах штрафы ГАИ.

31 января он обратился в Амвросиевский районный отдел государственной исполнительной службы (переведен в Харьков), где сразу получил счета и оплатил все долги. И лишь 5 февраля представители исполнительной службы направили письмо в Главный Центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины для выяснения причин запрета на выезд, так как, по их мнению, кроме штрафов могли быть другие причины для запрета. По состоянию на 18 февраля ответа от пока нет. Все это время мужчина живет у знакомых в Украинские и ежедневно ездит на КПВВ с надеждой вернуться домой. Сколько еще времени понадобится для отмены запрета – неизвестно.

Напомним, с начала года к мониторам благотворительного фонда «Право на захист» начали обращаться люди, которые приезжают на подконтрольную правительству территорию для уплаты налоговых долгов и не могут вернуться домой. Даже при условии погашения долга, в отношении этих лиц продолжает действовать временное ограничение на выезд из ППТ. Следовательно, они часто остаются без денег и крыши над головой на неопределенный срок. Юристы подготовили рекомендации, как действовать, если при пересечении линии разграничения запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины.

Как сообщалось ранее, проблема с запретом на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию (НПУТ) людям, которых включили в единый реестр должников, становится все более распространенной.