Военные США передали Силам спецопераций палаточный городок (Фото)

В учебно-тренировочном центре Сил Специальных операций открыли современный палаточный городок, который передали украинским военным их западные партнеры из Соединенных Штатов, сообщает информагентство Минобороны.

Теперь спецназовцы, которые будут проходить подготовку в учебно-тренировочном центре Сил Специальных операций, будут жить именно в новых палатках. «Там на первый взгляд обычные солдатские условия, но это только на первый взгляд. Палатка стоит на бетонном основании. Каждая из них имеет энерго- и теплообеспечение», – отметил Райковский.

По мнению самих военных, все это не только улучшает бытовые условия, но и в очередной раз подтверждает, что украинская армия развивается. Может не только умело воевать, но и по современному готовить своих военных.

Как отметил командующий Сил Специальных операций Вооруженных Сил Украины Игорь Лунев, учебно-тренировочный центр продолжает наращивать свои способности к проведению мероприятий подготовки. В этом году внимание сосредоточено именно на вопросах коллективной подготовки, проведения сертификации тактических групп специальных операций. «Благодаря лагерю, который был нам передан правительством США, эта группа сможет комфортно разместиться на определенное время и выполнять задачи по назначению. В плановом порядке такие тактические группы каждый месяц проходят подготовку в центре», – заявил Лунев.