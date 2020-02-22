В Мариуполе такси въехало в дерево (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня ранним утром, 22 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают в группе DTP.mariupol в Facebook.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня в 04:20 по ул. Латышева. По предварительной информации, водитель службы такси, управляя автомобилем Daewoo, не справился с управлением и въехал в дерево.

Во время оформления ДТП сотрудники полиции обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Водитель отказался от прохождения любого освидетельствования на состояние опьянения. По его словам спиртные напитки, он употреблял уже после аварии.

В результате происшествия пострадавших нет.