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Полицейские Доброполья разыскали пенсионерку, заблудившуюся в городе

22.02.20 17:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Белицком (Донецкая обл.) исчезла 86-летняя женщина с нарушениями зрения и слуха. Родные обратились за помощью в полицию. Уже через два часа сотрудники группы реагирования вернули ее домой. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает Добропольское отделения полиции Донецкой области.

В дежурную часть Добропольского отделения полиции обратилась жительница Юелицкого, которая просила найти ее мать, 1933 года рождения. Самостоятельно разыскать бабушку родным не удалось.

На поиски пожилой женщины сразу были ориентированы все наряды полиции. Полицейские обследовали улицы, опрашивали людей.

Через 2 часа сотрудники сектора реагирования патрульной полиции нашли пенсионерку неподалеку от городского парка. Все это время она бродила по городу, потому что не могла вспомнить, где живет.

Полицейские доставили старушку домой. С ней все хорошо, она жива и невредима.

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