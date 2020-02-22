«Хочу, чтобы люди больше путешествовали»: В Краматорске предпринимательница открыла туристическое кафе

В Краматорске открылось первое туристическая кафе. Мария Рогоза с мужем воплотили свою мечту – в одном помещении они обустроили уютную кофейню и туристическое агентство. Мечтают, что к ним будут приходить люди выпить кофе, купить тур и обменяться впечатлениями, сообщает Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины»..

К открытию туристического кафе «Коло друзів» Мария Рогоза и ее семья шли несколько лет. Еще до 2014 года они хотели воплотить эту идею в Славянске, уже взяли помещение в аренду и приобрели мебель, но на востоке начались боевые действия. Получив образование, Мария хотела трудоустроиться в турагентстве. Руководитель агентства отказал ей, поскольку увидел в женщине конкурента.

К идее с собственным бизнесом Мария вернулась в прошлом году. С мужем взяли в аренду помещение, которое долго стоял пустым, продали машину и попросили у друзей помощи, чтобы воплотить свою мечту. Мария подала заявку на грант, но ее идею не поддержали. Впрочем, женщина продолжала упорно работать.

«Очень важно, когда в тебя верят. Нашу идею поддержали друзья, помогали деньгами, с ремонтом. Эта вера давала силы двигаться вперед. Сейчас много туристических агентств, но я верю, что такой формат, как у нас – сочетание кафе с туристическим агентством – будет успешным», – считает предпринимательница.

Вместе с мужем Андреем и сыном Мария много путешествует. Она хочет, чтобы желающих путешествовать становилось все больше.

«Многие люди думают, что путешествовать – это дорого. На самом деле, можно подобрать тур, посетить интересные места. Я за то, что люди получали впечатления, их дают именно путешествия», – убеждена Мария.

На открытие туристического кафе пришли друзья предпринимательницы, единомышленники.

«Надеюсь, что это место станет хабом для тех, кто хочет развивать туризм в Донецкой области. Уже вскоре в этом кафе соберутся участники туристического кластера, будем говорить о наших планах и возможности. Верю, что с этого места начнется развитие туризма в нашей области», – поделилась менеджер туристического кластера «Гостеприимная индустрия Донетчины +» Валентина Лимаренко.

Сейчас Мария Рогоза учится на тренингах для женщин по развитию бизнес-навыков при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Следующим этапом развития станет создание сайта, где она будет предлагать туристические услуги в Донецкой области.

«Хочу, чтобы о нашем регионе и его интересных местах знало как можно больше людей. Для этого нужно предложить поехать, показать возможности, будем над этим работать», – говорит Мария.