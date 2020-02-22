RU
Все новости

В «ДНР» опять собрались реконструировать КПП «Александровка» и «Горловка»

22.02.20 19:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Модернизация «республиканских» КПП «Горловка» и «Александровка» будет завершена до июля 2020 года. Об этом сообщил «министр доходов и сборов» Евгений Лавренов, передают местные интернет-ресурсы.

«Как вы знаете, уже на одном контрольно-пропускном пункте работы завершены – это "Еленовка", сейчас мы заканчиваем КПП «Горловка» и, как только сойдет снег, начнем работы на "Александровке"», – сказал Лавренов.

По его словам, все ремонтно-строительные работы планируется завершить к третьему кварталу текущего года.

Напомним, что в начале октября 2019 года представители «ДНР» начали работы по ремонту дорожного полотна по направлению к КПП «Горловка». Это вызвало затруднение движения автотранспорта. На КПП «Александровка» подготовительные работы начались в сентябре 2019 года.

Как сообщалось ранее, на КПП «Еленовка» в июне 2019 года также были начаты работы по благоустройству.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк