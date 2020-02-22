Дежурили на КПП НВФ: Полиция сообщила о подозрении четырем жителям Славянска

Четырем жителям Славянска (Донецкая обл.) сообщено о подозрении в совершении преступлений против общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Славянского района.

В апреле-мае 2014 подозреваемые находились в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ). Дежурили на пропускных пунктах, расположенных в черте города. Теперь признали свою вину и сотрудничают с правоохранителями.

В этом году при проведении оперативной работы сотрудники подразделения уголовного розыска установили личности нескольких местных жителей, которые в прошлом имели отношение к незаконным вооруженным формированиям.

Выяснилось, что мужчины в возрасте от 27 до 39 лет весной 2014 года дежурили на пропускных пунктах НВФ. На улицах Славянская они проверяли автомобили и пассажиров, осматривали грузы. После начала активных боевых действий прекратили деятельность.

На днях им было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Напомним, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.